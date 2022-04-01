Başkan Erdoğan manda yoğurdunu tavsiye etti! Tokat manda yoğurdu üretiminde önde gelen şehirlerden

Çiftlik köyde kurulan işletmenin yanı sıra çiftçiler de kendi ürettikleri manda sütü ve ürünlerini pazarlama imkanı buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "Halk elinde Manda Islahı Projesi" ile köyde manda sayısı 10 yılda 200'den bine çıkan köyde mandacılık ön sırada yer alıyor. İl genelinde en çok manda varlığına sahip olan köyde 70 hanenin yarısından fazlası mandacılıkla geçimini sağlıyor.



"TOKAT'TA MANDA YOĞURDU BULMAKTA SIKINTI YAŞANMAZ"

Damızlık Manda Yetiştiricileri Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Keser, manda yetiştiriciliğine talebin her geçen gün arttığını kaydetti. Tokat'ta 10 yıl önce 4 bin 800 olan manda sayısının devlet tarafından verilen desteklerle 11 bine yükseldiğini söyledi.