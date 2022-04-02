En yüksek mevduat faizleri belli oldu! Günlük vadeli mevduat hesaplarında yeni faiz oranları bomba gibi patladı!
Nakit birikimlerini en yüksek faiz oranları ile katlamak isteyenler vadeli mevduat hesaplarını tercih etmeye devam ediyor. Akbank mevduat faiz oranlarının %18,50 seviyelerine kadar çıkarılmasına imkân tanıyan WinWin Hesap ile yurttaşların birikimlerinin en iyi oranlarla değerlendirilmesi sağlanıyor. Akbank'ın yanı sıra Türkiye'nin önde gelen çoğu bankası doğrultusundan yeni oranlar duyuruldu. Birçok ayrıcalıklı ve avantajlı bankacılık hizmetleri ile yayılan mevduat hesapları kazandırmaya devam ediyor. Peki, 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada?
Alternatif Bank %20,50 faiz seviyesi ile en yüksek mevduat faiz oranlarını sunmaya devam ediyor. Alternatif Bank'ın anında sonrasında ise Burgan Bank, Fibabanka, ING Bank ve Akbank cazip fırsatlar yayınlayan bankalar olarak öne çıkmayı başarıyor. Akbank WinWin Hesap ile ek faiz kazanma fırsatı ve faydalar ise ilgi çekiyor.
Akbank WinWin Hesap Faiz Oranları
Akbank'ın yeni nesil günlük faiz kazandıran vadeli tasarruf mevduat ürünlerinden biri olan WinWin Hesap, ödemlerini Akbank ile yapanlar için ayrıca birikimlerini katlama fırsatı da sağlıyor.
WinWin Hesap açarak vadesiz hesabından yapılan ödemler ve para transferleri ile Akbank kartından yapılacak alışveriş harcamalarına ilave ek faiz kazanma imkanı da sunuluyor.
10.000 TL ile 100.000 TL arasında Akbank Mobil üzerinden hesap ama işlemi yapılarak WİnWin Hesap ile vatandaşların birikimlerini %18,50 faiz oranları ile değerlendirmesi sağlanmaktadır.