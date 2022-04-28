SGK bu yıl 12.750 TL ödeme yapıyor! Emekli maaşının yatmasını bekleyenlere nakit avans müjdesi! 3 maaş birden yatacak! 12, 24 ya da 36 taksitle...

SGK bu yıl 12.750 TL ödeme yapıyor! Emekli maaşının yatmasını bekleyenlere nakit avans müjdesi geldi. Talep halinde 3 maaş birden yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK emeklilik için evraklarını teslim edip maaşını bekleyen vatandaşların parasız kalıp mağdur olmaması için harekete geçti. Her yıl net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapan SGK bu yıl Ocak zammıyla birlikte 12.750 TL'ye kadar ödeme yapabilecek. Vatandaşların bu ödemeyi geri ödemesi ise çok kolay.