Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

Beklenti, tatilin, birleştirilerek 9 güne çıkartılması yönündeydi ama olmadı. Şimdilerde ise kimileri yıllık izin kullanarak bayram tatilini 9 güne çıkarıp çıkaramayacağını; bayramda çalışacak olanlar ise farklı ücret alıp almayacağını merak ediyor. Kimileri de işverenin, bayram tatilinde, işçiyi çalışmaya zorlayıp zorlamayacağını ve bu konudaki haklarını soruyor. İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı