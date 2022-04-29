Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?
Milyonlarca çalışan Ramazan Bayramı'nda tatil planı yaparken birçoğu da çalışmayı tercih ediyor. Peki resmi tatil sayılan Ramazan Bayramı'nda çalışmak zorunlu mu? Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? İşte detaylar
29.04.2022 08:27 - Son Güncelleme: 29.04.2022 08:27
Beklenti, tatilin, birleştirilerek 9 güne çıkartılması yönündeydi ama olmadı. Şimdilerde ise kimileri yıllık izin kullanarak bayram tatilini 9 güne çıkarıp çıkaramayacağını; bayramda çalışacak olanlar ise farklı ücret alıp almayacağını merak ediyor. Kimileri de işverenin, bayram tatilinde, işçiyi çalışmaya zorlayıp zorlamayacağını ve bu konudaki haklarını soruyor. İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı