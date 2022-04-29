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Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

Milyonlarca çalışan Ramazan Bayramı'nda tatil planı yaparken birçoğu da çalışmayı tercih ediyor. Peki resmi tatil sayılan Ramazan Bayramı'nda çalışmak zorunlu mu? Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? İşte detaylar

29.04.2022 08:27 - Son Güncelleme: 29.04.2022 08:27
Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

Beklenti, tatilin, birleştirilerek 9 güne çıkartılması yönündeydi ama olmadı. Şimdilerde ise kimileri yıllık izin kullanarak bayram tatilini 9 güne çıkarıp çıkaramayacağını; bayramda çalışacak olanlar ise farklı ücret alıp almayacağını merak ediyor. Kimileri de işverenin, bayram tatilinde, işçiyi çalışmaya zorlayıp zorlamayacağını ve bu konudaki haklarını soruyor. İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı

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Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bayram gününde çalışma zorunluluğu var mı? Hazır yeri gelmişken, çalışma saatleri hakkında küçük bir hatırlatma yapayım. İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi 7.5 saat, haftalık çalışma süresi de 45 saattir.

Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

45 saatin üzerinde yapılan her çalışma fazla mesaiye girer. Çalışma süresi 5 gün olan ve cumartesi-pazar günleri tatil yapılan işyerlerinde ise günlük çalışma süresi 9 saattir.

Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı ise tamamen işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer, çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa; bayramda çalışılması zorunludur.

Bayramda çalışana ne kadar mesai ödenir? Bayramda çalışmak zorunlu mu?

Ancak iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede böyle bir hüküm yoksa işveren, bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz. Çalışılması isteniyorsa da çalışanın yazılı onayının alınması gerekir.

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