SGK borçluları dikkat! Son tarih belli oldu

2018 yılındaki asgari ücrete göre borçlanmaların bir günlük asgari tutarı 21.65 liradır. 540 gün askerlik borçlanması için 11 bin 691 lira, 3 çocuktan 2 bin 160 gün doğum borçlanması için 46 bin 764 lira, emekli olmak için gerekli olan 5 bin gün yurtdışı borçlanması için 108 bin 250 lira bedelle hizmet satın alınabilmektedir.