SGK borçluları dikkat! Son tarih belli oldu
Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, SGK borçlularına önemli bir uyarıda bulundu. Duman yaptığı açıklamada yeni yılda asgari ücrete gelecek zam ile birlikte SGK borçlanma tutarlarının da artacağını belirterek, borçlanmayı yeni yılda yapacak SGK'lıların 20 bin liraya kadar zarara uğrayabileceklerini açıkladı.
Duman, Demirören Haber Ajansına (DHA) yaptığı açıklamada; Sosyal güvenlik kurumundan (SGK) emekli olabilmek için üç temel koşulun; zorunlu yaş, zorunlu hizmet süresi ve zorunlu prim gün sayısı olduğuna işaret etti ve ekledi:
"Emeklilik için çalışılmış hizmetleri yetersiz kaldığından prim gün eksiği olanlar askerlik, doğum ve yurtdışı çalışma sürelerini borçlanabilmektedir.
2018 yılındaki asgari ücrete göre borçlanmaların bir günlük asgari tutarı 21.65 liradır. 540 gün askerlik borçlanması için 11 bin 691 lira, 3 çocuktan 2 bin 160 gün doğum borçlanması için 46 bin 764 lira, emekli olmak için gerekli olan 5 bin gün yurtdışı borçlanması için 108 bin 250 lira bedelle hizmet satın alınabilmektedir.