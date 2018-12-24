Milyonlarca memuru ilgilendiren düzenleme! Artık tam ödenecek

Diğer taraftan,; eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi, eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları, eşlerin aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları, ve eşlerin, farklı memuriyet mahallinden farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları, durumunda ise harcıraha müstehak eşlerin her biri için yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tam olarak ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." denilerek eş durumuna bağlı yolluk ödemelerinde özel durumların dikkate alınması ve özel durumlarda yolluğun her iki eşe de tam olarak ödenmesi gerekir" yönünde görüş verdi.