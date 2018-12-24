Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeler belli oldu!

Reidin 2018 yılında konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeleri yayınladı. İşte o liste!

24 Aralık 2018 Pazartesi, 13:45:33 Güncelleme: 13:54:34
Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeler belli oldu!

Gayrimenkul bilgi şirketi Reidin 2018 yılında konut pazarında yaşanan fiyat değişimlerini inceledi. Her ne kadar markalı konut projelerinin merkezi İstanbul olarak bilinse de yaşanan fiyat artışında durum farklı.

Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeler belli oldu!

İşte konut fiyatlarının en çok arttığı il ve ilçeler

Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeler belli oldu!

Ankara ilçeleri:

İlçe: Yenimahalle

2017 Fiyat (metrekare-TL): 2898

2018 Fiyat (metrekare-TL): 3449

Değişim (Yüzde): 19

Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeler belli oldu!

İlçe: Keçiören

2017 Fiyat (metrekare-TL): 3065

2018 Fiyat (metrekare-TL): 3569

Değişim (Yüzde): 16.4

Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeler belli oldu!

İlçe: Etimesgut

2017 Fiyat (metrekare-TL): 2998

2018 Fiyat (metrekare-TL): 3434

Değişim (Yüzde): 14.5

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