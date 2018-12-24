Konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeler belli oldu!
Reidin 2018 yılında konut fiyatlarının en çok değer kazandığı il ve ilçeleri yayınladı. İşte o liste!
24 Aralık 2018 Pazartesi, 13:45:33
Güncelleme: 13:54:34
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Gayrimenkul bilgi şirketi Reidin 2018 yılında konut pazarında yaşanan fiyat değişimlerini inceledi. Her ne kadar markalı konut projelerinin merkezi İstanbul olarak bilinse de yaşanan fiyat artışında durum farklı.
İşte konut fiyatlarının en çok arttığı il ve ilçeler