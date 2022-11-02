Asgari ücretlinin yüzünü güldürecek hazırlık: Yeni yıl zammı için 3'lü formül
Yıl içerisinde 2 kez zam yapılan asgari ücrette yeni artış için harekete geçildi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücret için çeşiti formüller konuşuluyor. Kulisler enflasyon oranlarının dikkate alınıp, refah payı ekleneceği mesajları geliyor. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre maaş hesapları...
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete 1 Ocak'tan itibaren yapılacak artışa çevrildi. Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecek. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde.
5 BİN 500 LİRALIK TUTARA EKLENEBİLİR
Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ücrete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor.
YILIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ
Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.
FORMÜL 1:
Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65.2 zam ile 7.026,62 liraya çıkabilecek. Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.239,29, 7 puan ilave edilirse 7.324,35, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75.2 artışla 7.451,96 liraya ulaşacak.