Emekliye asgari 11 bin TL ödeme! 19 bankada tutar yenilendi! Kasım ayı taban-tavan promosyon TABLOSU! Vakıfbank, Halkbank, ING, Akbank, Ziraat...
Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş emekli maaşı promosyon zammı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler için 7.500 liraya kadar varan promosyon veriyor. Bu nedenle pek çok emekli arama motorlarında "Emekli maaşı promosyon zammı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Kasım ayı promosyon ödeme tablosu 2022!
03.11.2022 11:27 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:28
Kasım ayının gelmesiyle birlikte en merak edilen konuların başında promosyon ödemeleri geliyor. Milyonlarca emeklinin banka promosyonunda kasım ayı itibariyle tutarlar (taban ücretler) yenilendi. Emekliye 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı verilirken, önümüzdeki dönemde bankaların ödeyeceği rakamların artması beklentiler arasında. Peki, Kasım ayı en yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? Kasım ayı banka banka promosyon TABLOSU!
Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi.