Son dakika emekli maaşı zammı haberi... SGK Bağkur Temmuz emekli maaşı zam oranı - Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Son dakika emekli maaşı zammı haberi... SGK Bağkur Temmuz emekli maaşı zam oranı - Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayına çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5'i bulacak. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak.. Tüm emekliler temmuzda zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.. Mayıs ayı enflasyon rakamı geçtiğimiz günlerde açıklanırken Haziran ayının enflasyon rakamları Temmuz ayının 1'inde açıklanacak. Açıklanacak rakamlarla emeklilerin alacakları zam da netleşecek. Mayıs ayındaki enflasyon verileri emeklinin ne kadar ek zam alacağına dair ipuçları vermeye başladı.
Temmuz enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam oranını öğrenecek. Aynı ay içerisinde maaş gününde zamlı parasına kavuşacak. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz zam oranının belli olması için enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak tarihte zam farkları ödenecek.
Emeklilerin gözü kulağı gelecek zam haberinde. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Emeklilerin enflasyon farkı ile alacakları zamlar son enflasyon verilerinin ardından şekillenmeye başladı. Milyonlarca emekli maaşlarına farkın ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli maaşı zammı Temmuz ayında mı yoksa Ağustos ayında mı hesaplara yatacak? Peki, Temmuz emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zammı ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018'in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var.
Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019'un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73'lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4'lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4'lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019'da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.
EK ÖDEME NE KADAR?
8 Ocak 2019 tarihli yazsına göre; Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19'luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000'er liralık ikramiye alacaklar.