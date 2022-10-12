LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...
LC Waikiki mağazalarında Bankkart ile 30 Kasım 2022 tarihine kadar kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan erken sezon indirim fırsatı başladı. Binlece kişi LCW tarafından yapılan bu indirimin detaylarını merak ediyor.ç Konuyla ilgili tüm şartları sizler için derledik. İşte LCW indirimi hakkında tüm merak edilenler...
12.10.2022 17:55 - Son Güncelleme: 12.10.2022 17:59
İndirim kampanyası kapsamında, 30 Kasım 2022 tarihine kadar LC Waikiki mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan erken sezon indirimi mevcuttur.