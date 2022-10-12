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Haberler Ekonomi LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...

LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...

LC Waikiki mağazalarında Bankkart ile 30 Kasım 2022 tarihine kadar kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan erken sezon indirim fırsatı başladı. Binlece kişi LCW tarafından yapılan bu indirimin detaylarını merak ediyor.ç Konuyla ilgili tüm şartları sizler için derledik. İşte LCW indirimi hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
12.10.2022 17:55 - Son Güncelleme: 12.10.2022 17:59
LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...

LCW mağazalarında indirim başladı. Binlerce kişi 1-60 yaşındaki erkeklere yapılan bu indirimin detaylarını merak ediyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

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LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...

LC Waikiki mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan erken sezon indirimi!

LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...

İndirim kampanyası kapsamında, 30 Kasım 2022 tarihine kadar LC Waikiki mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %30'a varan erken sezon indirimi mevcuttur.

LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...

Kampanya sadece kırmızı etiketli seçili ürünlerde geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

LCW mağazalarından1-60 yaşındaki erkeklere İNDİRİM başladı! Ziraat Bankası duyurdu! %30 daha ucuza kıyafet alışverişi...

Kampanya, kişiye özel şifreli kampanyalar, şifreli kampanyalar ve diğer kampanyalarla birleştirilemez. Kampanyalar bir arada kullanılamaz.

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