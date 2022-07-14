ŞOK ve Tarım Kredi marketlerinde şok kampanya! Bu haftanın İNDİRİMLİ aktüel ürünleri yayımlandı! Cuk diye düştü 20 TL! 18 lt Ayçiçek yağı, 1000 gr mercimek...
ŞOK ve Tarım Kredi marketlerinin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta her iki markette de indirim kampayası başladı. ŞOK'un internet sitesinde Evin Ayçiçek Yağı 1lt 34 TL'ye, Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 155 TL'ye satılıyor. Akakçe'de de Tarım Kredi Birlik 18 lt Ayçiçek Yağının 699,95 TL'ye satıldığı görülüyor. İşte tam liste...
14.07.2022 13:12 - Son Güncelleme: 14.07.2022 13:12
ŞOK ve Tarım Kredi marketleri indirimli ürünlerini sergiledi. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan zincir marketler bu haftaya özel kampanyalarını duyurdu. Bakliyattan ayçiçek yağına, çeyiz ürünlerinden elektronik aletlere envai çeşit üründe yine şaşırtan indirimler uygulandı. Peki bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Ayçiçek yağı indirime girdi mi? Fiyatlar cuk diye düştü. İşte ŞOK ve Tarım Kredi marketleri İNDİRİMLİ ürünler tam liste...