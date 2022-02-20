SGK afişe etti: 18 ay boyunca kesintisiz maaş alabilirsiniz! Erken emeklilikte sağlık kıstası: Bu hastalığı olan 1800 gün primle emekli oluyor! 10 yılda...

Erken emekli olmak herkesin hayalidir. SGK bazı hastalıklar için erken emeklilik imkanı tanıyor. Bunlardan biri de şeker hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Şeker hastalarının bu imkandan faydalanması için, hastalığın çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayba yol açmış olması gerekiyor.Öte yandan kanser hastaları ise belli bir süre için malul sayılıyor. Bu süre zarfında 18 ay maaş bağlanıyor. Bu kapsamda belli başlı şartlar bulunuyor. Peki, erken emekli olma şartları nelerdir? İşte detaylar...