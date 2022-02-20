SGK afişe etti: 18 ay boyunca kesintisiz maaş alabilirsiniz! Erken emeklilikte sağlık kıstası: Bu hastalığı olan 1800 gün primle emekli oluyor! 10 yılda...
Çalışanların en büyük hayali bir gün emekli maaşına kavuşup, bundan sonraki süreçte inzivaya çekilmektir. Bazı kişiler için erken emeklilik yolu açılıyor. Bunların başında sağlık sorunları geliyor. Erken emekli eden bazı hastalıklar bulunuyor. Personelin çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybetmiş olması gerekiyor ve en az 1800 gün prim şartı bulunuyor. Kanser teşhisi konulan bireyler belli bir süre malul sayılıp, bu kişilere 18 ay maaş ödemesi yapılıyor. Erken emeklilik imkanı sağlanan hastalıklar arasında şeker hastalığı da bulunuyor. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor. Peki, erken emekli olmak için gerekli şartlar neler? Kimler erken emekli olabilir? Hangi hastalıklar erken emekli ediyor? İşte merak edilenler!
Erken emekli olmak herkesin hayalidir. SGK bazı hastalıklar için erken emeklilik imkanı tanıyor. Bunlardan biri de şeker hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Şeker hastalarının bu imkandan faydalanması için, hastalığın çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayba yol açmış olması gerekiyor.Öte yandan kanser hastaları ise belli bir süre için malul sayılıyor. Bu süre zarfında 18 ay maaş bağlanıyor. Bu kapsamda belli başlı şartlar bulunuyor. Peki, erken emekli olma şartları nelerdir? İşte detaylar...
Sağlık sorunları erken emeklilik yolunu açıyor. Bu imkan, şeker hastalığı olanlara da tanınıyor. Erken emeklilik için çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve en az 1800 gün prim gerekiyor, Kanser teşhisinde ise 18 ay maaş ödeniyor...
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.
Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.