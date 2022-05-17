🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

Milyonlarca memur vatandaşa Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere zam yapılıyor ve zamlı maaşlar merak ediliyor. Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu hesaplama işleminin nasıl yapıldığı, tahmini rakamların neler olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak memur zammı için yüzde 31,21 kesinleşti. SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması haberimizin içeriğinde yer alıyor.