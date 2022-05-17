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Haberler Ekonomi 🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

Yılda iki kez emekli ve memur zammı yapılıyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 enflasyon verileri miktarı yakından etkiliyor. Gözler 2022 yılı Temmuz zammına çevrildi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin Temmuz zammına ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıkları müjdesini verdi. Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu! SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması, tahminler haberimizde yer alıyor.

17.05.2022 09:46 - Son Güncelleme: 17.05.2022 09:46
🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

Milyonlarca memur vatandaşa Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere zam yapılıyor ve zamlı maaşlar merak ediliyor. Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu hesaplama işleminin nasıl yapıldığı, tahmini rakamların neler olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak memur zammı için yüzde 31,21 kesinleşti. SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması haberimizin içeriğinde yer alıyor.

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🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

İŞTE MERAK EDİLEN HESAPLAMALAR...

4 aylık enflasyon oranına göre kesinleşen emekli ve memur zammı hesabı
2. 6 aylık beklenen rakamlara göre Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşı hesabı
3. Enflasyon farkı ve ek zam hesabı
4. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6 aylık enflasyon rakamı kadar olurken, memur ve memur emeklisi önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

🔎SGK 4A, 4B, 4C enflasyon farkı, Temmuz zammı, ek zam hesaplaması... Bağkur, memur emeklisi 2022 Temmuz zamlı maaş tablosu!

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

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