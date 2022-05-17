Memura üçlü yeni kazanç tablosu! 8.622 TL maaş + 717 TL aile yardımı + 670 TL toplu sözleşme ikramiyesi! %7 + 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Temmuz ayına neredeyse sayılı zaman kaldı. Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de beraberinde artmış olacak. Yeni kazançlar için ipuçları gelmeye başladı. Bilindiği üzere memurlara %7 zam ve 6 aylık dönemdeki enflasyonun %7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İpuçlarına göre memurların taban aylığı 8.622 TL olurken, aile yardımı ise en yüksek 717 TL olacak. Peki, Temmuz'da memur maaşları kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...