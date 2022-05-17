Memura üçlü yeni kazanç tablosu! 8.622 TL maaş + 717 TL aile yardımı + 670 TL toplu sözleşme ikramiyesi! %7 + 6 aylık enflasyon farkı hesabı...
Milyonlarca emekli ve memur vatandaş Temmuz ayında yapılacak zammı araştırmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarına zam ne zaman gelecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
17.05.2022 08:53 - Son Güncelleme: 17.05.2022 08:54
Temmuz ayına neredeyse sayılı zaman kaldı. Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de beraberinde artmış olacak. Yeni kazançlar için ipuçları gelmeye başladı. Bilindiği üzere memurlara %7 zam ve 6 aylık dönemdeki enflasyonun %7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İpuçlarına göre memurların taban aylığı 8.622 TL olurken, aile yardımı ise en yüksek 717 TL olacak. Peki, Temmuz'da memur maaşları kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Yeni kazançlar için ipuçları da var. İşte tüm detaylar...