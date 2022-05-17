PTT’den borçlar kapatılacak Mayıs, Haziran ve Temmuz başvuruları açıldı! Devlet faturalara el attı kendi ödeyecek!

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artan enerji fiyatlarına karşın kronik hastalara ve diğer ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteğinde bulunacağını açıkladı. İşte elektrik faturası desteklerinin ayrıntıları