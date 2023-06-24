SGK 2000-2008-2015 tarihleri kapsamda! Primi eksik olana nihai tablo açıklandı!

Primi eksik olanlar için yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Şartları sağlayan EYT'liler emeklilik için başvuru yaparken, eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya planlıyor. Temmuz'da ara zam ile net 11 bin 402 liraya ulaşan asgari ücret, bu ödemeleri de yükseltti. Ayrıca borçlanma ile ilgili staj sigortası detayı da geldi. Peki, Borçlanma ve İHYA ile nasıl erken emekli olunur? İşte tüm merak edilenler haberimizde...