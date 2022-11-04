SGK 1997-98-99-2021 sigorta girişi prim + yıl denklemiyle EYT'lisiniz! EYT'de erken emeklilik DİZELGESİ!

EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler buraya! EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum ne merak edilirken, bir yandan da erken emeklilik nasıl elde edilir sorusuna yanıt aranıyor. EYT kapsamında emekli olanlar çalışabilecek mi? sorusuna uzmanlar yanıt verdi. EYT kapsamında emekli olanların bundan sonraki süreç içerisinde de çalışmaya devam edebilecekleri söylenirken, emekli maaşlarında da herhangi bir kesintiye uğramayacakları belirtildi. İşte diğer detaylar...