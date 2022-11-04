SGK 1997-98-99-2021 sigorta girişi prim + yıl denklemiyle EYT'lisiniz! EYT'de erken emeklilik DİZELGESİ!
Emeklilikte yaşa takılanlar için Aralık ayı dört gözle bekleniyor. Gün geçtikçe vatandaşın aklındaki soru işaretleri de artıyor. EYT ile emekli olanlar çalışabilir mi? EYT kapsamına girmeyenler ne yapabilir? Kimler EYT'li olamayacak? Emeklilik hesaplamasında 18 yaş öncesi yer alır mı? 'S', 'Ş' ve 'K' harfleri uyarısı nedir? gibi sorular sıkça araştırılıyor. Memur, SSK, Bağkur ve tarım sigortalılar dikkat! İşte Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile emeklilik hakkına kavuşacak ve maaş almaya başlayacak olan kişiler...
EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler buraya! EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum ne merak edilirken, bir yandan da erken emeklilik nasıl elde edilir sorusuna yanıt aranıyor. EYT kapsamında emekli olanlar çalışabilecek mi? sorusuna uzmanlar yanıt verdi. EYT kapsamında emekli olanların bundan sonraki süreç içerisinde de çalışmaya devam edebilecekleri söylenirken, emekli maaşlarında da herhangi bir kesintiye uğramayacakları belirtildi. İşte diğer detaylar...
EYT'de kıdem tazminatı ve izin hakları ile ilgili uzmanlar "kıdem tazminatı iş hukukundan doğan bir hak olduğu için SGK'yı ve emekliyi ilgilendirmeyen bir husus. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakkı, ister emekli olsun ister çalışmaya devam etsin devam edecektir. Ayrıca kişinin izin hakkı da devam edecektir" şeklinde cevap veriyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar, yasal düzenlemeyi bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalışanlar ise bu düzenleme kapsamına girmiyor. Uzmanlar bu durumda olanlara yönelik "hizmet tespit davası" açmalarını gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: "burada dikkat edilmesi gereken 5 yıllık zaman aşımı süresi. 1998'de giriş var ama işveren SSK girişini 2001'de yaptı. 2018 de çıkış yapmış. 2022'den 2018 çıkardığınızda 4 yıl. Hizmet tespit davasındaki 5 yıllık süreden daha az. Bu hesaba göre dava açılabilir."
18 yaş öncesinde nasıl bir düzenleme olur? Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı:
"Bizim sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde 3 şarttan söz ediyoruz. Yaş, prim gün sayısı ve hizmet yılıdır. Yaş şartını kategorize eden 1981 yılıdır. 1981 yılındaki mevzuata baktığımızda 18 yaş şartı aranmazdı. 81'den önce 18 yaşının altında da olsanız emeklilikten sayılırdı. 81 yılında çıkarılan yasaya bakıldığında artık 18 yaşından sonraki dönemler artık emeklilik hesabında dikkate alınır.