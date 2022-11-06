Böylesi 3 yılda görülmedi! Emekliye 16 BİN TL ödeme! SSK, Bağkur'lunun ücret listesi değişti! Ziraat, Kuveyt Türk, PTT Bank, İNG, Halkbank...

Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, promosyon miktarını arttırdı. Kasım ayı itibariyle promosyon taban ücretlerinde yeni sayfa açıldı. SGK'nın maaşa göre taban tutarlarını güncellemesinin ardından bankalar da ödemelerini tek tek güncelledi. Kimi bankalar ise bu tutarların üstüne çıktı. Emekliler merakla en yüksek ödeme yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Kasım ayı en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte merak edilenler!