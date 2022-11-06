Böylesi 3 yılda görülmedi! Emekliye 16 BİN TL ödeme! SSK, Bağkur'lunun ücret listesi değişti! Ziraat, Kuveyt Türk, PTT Bank, İNG, Halkbank...
Bankaların emekliler için sunduğu promosyon avantajları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere maaşla birlikte toplam 16 bin liraya kadar bankalar tarafından promosyon veriliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli maaşı promosyon zammı hakkında son gelişmeler...
Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, promosyon miktarını arttırdı. Kasım ayı itibariyle promosyon taban ücretlerinde yeni sayfa açıldı. SGK'nın maaşa göre taban tutarlarını güncellemesinin ardından bankalar da ödemelerini tek tek güncelledi. Kimi bankalar ise bu tutarların üstüne çıktı. Emekliler merakla en yüksek ödeme yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Kasım ayı en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte merak edilenler!
PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?
Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler.
Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.
Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler ortaya çıktı. Bankaların 3.500 liraya kadar olan maaşlar, 3.500-7.500 lira arası aylıklar, 7.500-10.000 lira arası maaşlar ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlediği 3 yıllık promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle: