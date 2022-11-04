Litresi 22 TL'nin üzerine çıkacak! Shell, Opet... Brent petrol tavan yaptı MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM! Son dakika akaryakıt fiyatları!
Sürücüler dikkat bu gece zam geliyor! Akaryakıt fiyatları 4 Kasım 2022 itibariyle değişecek! İstanbul,Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Bu yıl sıklıkla güncellenen brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatlarını da bir indirip bir yükseltiyor. Son olarak 2 gün önce benzine 71 kuruşluk zam gelmişti. Yeni zamla litresi 22 TL'nin üzerine çıkacak! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet...
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,73 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir büyük zam daha geleceği iddia edildi. Geçtiğimiz pazartesi benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı yeni bir zammın geleceği konuşuluyor. İşte detaylar!
BRENT PETROL SON DURUM!
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,73 dolardan işlem görüyor.
Dün 96,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 95,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,44 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'deki faiz artırımının doları yükseltmesi ve bu nedenle resesyon endişelerinin derinleşmesi etkili oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti.
Ancak fiyatlardaki düşüş, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ambargolarının yarattığı arz daralması endişeleriyle kısıtlı kaldı.
AB'nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu Şubat ayında petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.