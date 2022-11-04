Litresi 22 TL'nin üzerine çıkacak! Shell, Opet... Brent petrol tavan yaptı MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM! Son dakika akaryakıt fiyatları!

Powell, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini de ifade etti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskıladı.