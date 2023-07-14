Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı. İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama yarın devreye alınacak.
14.07.2023 11:24 - Son Güncelleme: 14.07.2023 11:24
Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi.
AYKIRI İLANLARA UYARI GELECEK
Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.