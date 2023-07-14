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Haberler Ekonomi Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!

Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı. İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama yarın devreye alınacak.

AA
takvim.com.tr
14.07.2023 11:24 - Son Güncelleme: 14.07.2023 11:24
Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!

Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi.

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Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!

Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.

Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!

AYKIRI İLANLARA UYARI GELECEK
Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!

300 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI
Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık tarafından düzenlenen ikinci el araçlara yönelik fiyat kısıtlaması yarın devreye giriyor!

Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.

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