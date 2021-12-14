Seyyanen zam, enflasyon tahmini ve ek artışla 13.1 milyon kişinin maaşı değişiyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarını yükseltecek 2 formül!

Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Artık zam tutarı için artık tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan bu zamlar milyonlar tarafından dört gözle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. 13 milyon emekli yeni zamlı maaşları bekliyor. Milyonların beklediği bu tutarlar 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak.