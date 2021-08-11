Seyyanen zam, çocuk-eş yardımı, 1500 TL ikramiye! Emekli talepleri hükümete iletildi: Emekliye yeni gelir
Toplu sözleşmede kamu işvereninin teklifi merakla beklenirken, Emekli Memur-Sen talepleri açıkladı. Emekliler için seyyanen zamdan çocuk-eş yardımına, bin 500 lira ikramiyeden enflasyon tazminatına kadar 14 talep var... İşte 2021 yılında emeklilerin talepleri ve alacakları yeni ücrete dair detaylar.
11.08.2021 06:59
- Son Güncelleme: 11.08.2021 06:59
Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonunda önemli viraja girildi. 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin kamu işvereninin teklifleri merakla beklenirken; Emekli Memur- Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen taleplerini açıkladı. İşte emekliler için masaya taşınan talepler: