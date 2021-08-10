A101'de gençleri mutlu edecek fırsat skalası! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda indirimler çokça!
A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi duyuruldu. A101'de bu hafta ONVO Ultra HD Android Smart LED TV, Huawei Y5 2019 akıllı telefon, Regal 3 çekmeceli dondurucu, Seg 9 kilogram çamaşır makinesi, Arzum Strarry el blenderı, Samsung Cyclone süpürge, Arzum Violet epilasyon aleti, Polosmart yüz temizleme seti, Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi, Aprilla burun kulak kılı kesme makinesi, Piranha büyük boy oyuncu mousepad, Piranha bluetooth nostalji pikap, Paşabahçe 8'li kapaklı cam kavanoz, Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık, LAV Keops cam bardak, Crops çocuk terlik çeşitleri dikkat çekecek.
10.08.2021 18:05
- Son Güncelleme: 10.08.2021 18:05
A101'de gençleri mutlu edecek fırsat skalası! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda indirimler dikkatleri üzerine çekerken fiyat listesi araştırılıyor. Gamerların beğeneceği pek çok indirimin yer aldığı kataloğda Aprilla burun kulak kılı kesme makinesi, Samsung Cyclone süpürge, Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi, Regal 3 çekmeceli dondurucu, Arzum Strarry el blenderı, Samsung Cyclone süpürge ve Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık ürünleri merak ediliyor.