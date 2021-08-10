A101'de gençleri mutlu edecek fırsat skalası! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda indirimler çokça!

A101'de gençleri mutlu edecek fırsat skalası! A101 12 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda indirimler dikkatleri üzerine çekerken fiyat listesi araştırılıyor. Gamerların beğeneceği pek çok indirimin yer aldığı kataloğda Aprilla burun kulak kılı kesme makinesi, Samsung Cyclone süpürge, Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi, Regal 3 çekmeceli dondurucu, Arzum Strarry el blenderı, Samsung Cyclone süpürge ve Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık ürünleri merak ediliyor.