Emekliye %6.5'lik refah payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur'luya %45 ek zam tablosu geldi! 7.500 TL kök aylık alana %4 ek ödeme...

1 Son dakika gelişmesine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak ek zam çalışmaları gündeme oturdu. Refah payı ile zam oranlarının yükseltilmesi ve taban aylık ödemelerinin artırılması hedefleniyor. İşte detaylar...

2 Ocak ayında gerçekleşen 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklisi zammı toplu sözleşme farkı ile birlikte yüzde 49,25'e ulaştı. Emekliye refah payı için Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı ortak bir çalışma yürüttü ve emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı için rakamlar belirlenmek üzere Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.