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Emekliye %6.5'lik refah payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur'luya %45 ek zam tablosu geldi! 7.500 TL kök aylık alana %4 ek ödeme...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları, emeklilere yönelik refah payı için düğmeye bastı. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarındaki zammın yüzde 37,57 oranında iyileştirme yapılacak. 2024 yılına dair en düşük emekli maaşı da gözden geçirilecek. Şu anda 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yeni düzenlemelerle birlikte yeniden belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı ile yeni zam oranı ne olacak? İşte hesaplı tablo!

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 06:40 Güncelleme 10 Ocak 2024, 06:40
Emekliye %6.5’lik refah payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya %45 ek zam tablosu geldi! 7.500 TL kök aylık alana %4 ek ödeme... 1

Son dakika gelişmesine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak ek zam çalışmaları gündeme oturdu. Refah payı ile zam oranlarının yükseltilmesi ve taban aylık ödemelerinin artırılması hedefleniyor. İşte detaylar...

Emekliye %6.5’lik refah payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya %45 ek zam tablosu geldi! 7.500 TL kök aylık alana %4 ek ödeme... 2

Ocak ayında gerçekleşen 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklisi zammı toplu sözleşme farkı ile birlikte yüzde 49,25'e ulaştı. Emekliye refah payı için Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı ortak bir çalışma yürüttü ve emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı için rakamlar belirlenmek üzere Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Emekliye %6.5’lik refah payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya %45 ek zam tablosu geldi! 7.500 TL kök aylık alana %4 ek ödeme... 3

6 aylık enflasyonun yüzde 37,57 olarak açıklanması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan etki ederken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme farkı ile birlikte yüzde 49,25 zam aldı. Bu durum, emekli maaşlarına yapılan enflasyon artışlarına ilaveten refah payı eklenmesi gerekliliğini gündeme getirdi.

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