Sevinçten havalara uçuracak gelişme! 17 talep tek tek aktarıldı! Ocak ayında SSK Bağkur emeklisine en az...
SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş yeni yıla artık az bir zaman kala Ocak ayı zammını beklerken son verileri inceliyor. Ek gelirlerine kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini aktarıyor. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 17 talebini tek tek duyurdu. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar yerini aldı. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı zamanda emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor.
Sevinçten havalara uçuracak gelişme! 17 talep tek tek aktarıldı! Ocak ayında SSK Bağkur emeklisine en az... Emekliler yeni taleplerini sundu. Talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Emekliler ödeme artışlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak.
-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.