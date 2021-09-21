Kiracılar dikkat! İşte kira zammının 10 nedeni! Eğer bunu yaparsanız…

YASAL SINIRI BELLİ

Fırsatçılıkla mücadele devam ederken bir yandan da eski kiracılarla ev sahipleri arasındaki tartışmalar devam ediyor. Ev sahiplerinin kiraları artırmak istemesi kiracıları zor durumda bırakıyor. Oysa bu konunun yasal sınırları belli. Yasalar kira artışlarının her ay belirlenen 12 aylık ÜFE ortalaması kadar olacağını emrediyor. Örneğin bu ay (Eylül 2021) kira sözleşmesi biten bir kiracıya yapılacak zam oranı yüzde 15.78'i geçemiyor.