Kiracılar dikkat! İşte kira zammının 10 nedeni! Eğer bunu yaparsanız…
Büyükşehirlerdeki kira artışları Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oysa kurallar belli. Kiralar TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapılabilir. Bu oran Eylül ayı için yüzde 15.78. Bunun dışında 5 yıllık kiracıya dava açılsa da makul bir artış yapılmak zorunda. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında kira zammının nedenlerini madde madde açıkladı.
Son aylarda Türkiye fahiş kira artışları ve özellikle bazı emlakçıların tazyikiyle kiracısına baskı yapan ev sahiplerini konuşmayı sürdürüyor. Büyükşehirlerde kiralarda yüzde 300'e varan artışlar yaşandı. Üstelik vatandaş kiralık daire bulamıyor. Sorun mevcut kiracıları ve ev sahiplerini de ilgilendirmeye başladı.
Ev sahipleri yüksek artışlar dolasıyla kiracılarına baskı yapmaya da başladı. Kiracı ev sahibi tartışmaları artarken konu mahkemelere de uzamış durumda. Oysa yasalarımız bu konunun çerçevesini çizmiş durumda. Kira artışlarının nasıl yapılacağı, kontratların geçerliliği ile ev sahibi ve kiracı hakları belirlenmiş durumda.
FIRSATÇILAR TÜREDİ
Mevcut durumda boş ev bulmak zorlaşırken mevcut evler de fahiş fiyatlarla kiraya veriliyor. Özellikle yüz yüze eğitimin başlaması, son dönemdeki kampanyalarla konut stoklarının azalması artan talebin yeterince karşılanamaması fiyatları artırırken devreye fırsatçılar da girince sorun büyüyor.
YASAL SINIRI BELLİ
Fırsatçılıkla mücadele devam ederken bir yandan da eski kiracılarla ev sahipleri arasındaki tartışmalar devam ediyor. Ev sahiplerinin kiraları artırmak istemesi kiracıları zor durumda bırakıyor. Oysa bu konunun yasal sınırları belli. Yasalar kira artışlarının her ay belirlenen 12 aylık ÜFE ortalaması kadar olacağını emrediyor. Örneğin bu ay (Eylül 2021) kira sözleşmesi biten bir kiracıya yapılacak zam oranı yüzde 15.78'i geçemiyor.