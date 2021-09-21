Altın fiyatları yörüngesini değiştirdi olanlar oldu resmen alev topu gibi! Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Asıl kritik dönemeç... 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik olacak gelişmeler peşi sıra açıklanacak. Fiyatların düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği akıllardaki yerini koruyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumladı. Uzman isimler ise Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.