Altın fiyatları yörüngesini değiştirdi olanlar oldu resmen alev topu gibi! Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Asıl kritik dönemeç...
Gram altın bir süredir 480-490 lira seviyelerinde gezinirken yatırımcıların kafası karışmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişle birlikte sonunda fiyatlar belirli seyirlerde dolanmaya başladı. Uzmanlar bu doğrultuda ons altın fiyatında 1800 doların psikolojik destek sınırı olduğunu ifade ediyor. Ons fiyatları uzun bir sürenin ardından ilk defa 1763 dolar seviyelerine geriledi. Çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar ise gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları sık sık incelemek istiyor. Uzman isimler piyasalardaki güncel durumla ilgili analizlerini yatırımcılara aktardı.
Altın fiyatları yörüngesini değiştirdi olanlar oldu resmen alev topu gibi! Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Asıl kritik dönemeç... 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik olacak gelişmeler peşi sıra açıklanacak. Fiyatların düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği akıllardaki yerini koruyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumladı. Uzman isimler ise Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.
ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?
Altın, piyasalarda risk ve enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor. Genellikle piyasalarda herhangi bir risk gözlemlendiğinde talep artışı sonrası altın fiyatları yukarı yönlü seyir izliyor. Bununla beraber altın, enflasyon riskine karşı değer koruma aracı olarak kullanılıyor. Enflasyon riski arttığında altın talebi artıyor, risk düştüğünde altın talebi azalıyor.
ONS ALTIN İÇİN 1800 DOLAR SEVİYESİ
ABD açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları için bir toparlanma söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Bununla beraber kar satışları da gördük. Bu hafta 1780-1830 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor" dedi.
KENDİNE YÖN TAYİN EDECEK
Ons altın fiyatlarının ABD'de açıklanacak enflasyon verisi görmeden kendine yön belirlemek istemediğini ifade eden Memiş, "Ons altın Salı günü kendine daha yeni bir yön belirleyebilir. Enflasyon rakamları yüksek gelirse, ons altın yükselişini 1850 dolar seviyesine kadar sürdürebilir.