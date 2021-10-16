Sevinçten düğün bayram ettirecek teklif! Bankada parası olan çocuklar gibi sevinecek! 32 günlük 17.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Ekim ayının ortalarında mevduat faiz oranlarında güncelleme gidiyor ve bazıları da müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Müşteri sayısının artırmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış devam ederken parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra gelmeye başladı. Biriktirdiği parasını mevduat hesabında biriktirenler son durumu incelemek istiyor. Binlerce kişi yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının yanında hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Ekim ayının ilk günleriyle bankalar oranları ve kampanyaları internet sitesi üzerinden açıkladı. 32 günlük 17.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağına dair detayları yazımızda derledik.
16.10.2021 18:07
- Son Güncelleme: 16.10.2021 18:07
Sevinçten düğün bayram ettirecek teklif! Bankada parası olan çocuklar gibi sevinecek! 32 günlük 17.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağı bankada parası olanlar tarafından araştırılıyor. Mevduat hesabında para birikimi olanlar banka faizlerindeki son durumu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Ekim ayının ilk gününde bazı bankalar mevduat faizinde değişikliğe gitti. Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabiliyor. Hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler için son durumu haberimizde aktardık.