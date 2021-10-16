Sevinçten düğün bayram ettirecek teklif! Bankada parası olan çocuklar gibi sevinecek! 32 günlük 17.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Sevinçten düğün bayram ettirecek teklif! Bankada parası olan çocuklar gibi sevinecek! 32 günlük 17.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağı bankada parası olanlar tarafından araştırılıyor. Mevduat hesabında para birikimi olanlar banka faizlerindeki son durumu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Ekim ayının ilk gününde bazı bankalar mevduat faizinde değişikliğe gitti. Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabiliyor. Hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler için son durumu haberimizde aktardık.