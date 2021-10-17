ASHB'den müjdeli haber herkesi sevindirecek! Paranızı hemen çekebilirsiniz! İşte 1100 TL başvuru şartları...
Sosyal yardım ödemeleri de başvuruları da devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise bilgileri öğrenmek istiyor.
17.10.2021 11:30
- Son Güncelleme: 17.10.2021 11:30
ASHB'den sevinç yaratacak ödeme müjdesi var. Paranızı PTT-ATM'den hemen çekebilirsiniz. Çalışan çalışmayan ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi var. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor 1100 TL destek ödemesi için başvurular halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan başvurular e-Devlet'ten kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.