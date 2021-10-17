ASHB'den müjdeli haber herkesi sevindirecek! Paranızı hemen çekebilirsiniz! İşte 1100 TL başvuru şartları...

ASHB'den sevinç yaratacak ödeme müjdesi var. Paranızı PTT-ATM'den hemen çekebilirsiniz. Çalışan çalışmayan ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi var. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor 1100 TL destek ödemesi için başvurular halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan başvurular e-Devlet'ten kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.