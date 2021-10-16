Günlüğü sadece 62 TL 40 kuruşa denk geliyor! Ev alma komşu al demeyin! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank peş peşe duyurdu!
Bu haber kredi çekerek ev alacakları yakından ilgilendiriyor. Bankalar Ekim ayı sonlarına doğru kredi çekip ev almayı düşünenler için fırsatlarını peş peşe duyuruyor. Son olarak bankaların açıkladığı konut kredisi faiz oranlarını incelediğimizde en düşük oranın 1.37 olduğunu görüyoruz. Örneğin 120 ay vadeyle 110 bin liralık bir kredi çektiğinizde aylık ödemesi 1.872 TL oluyor. 30 günlük süreci göz önüne aldığımızda da kredisinin ödemesinin günlük tutarı ise 62 TL 40 kuruş olarak hesaplanıyor.
16.10.2021 16:43
- Son Güncelleme: 16.10.2021 16:43
Günlüğü sadece 62 TL 40 kuruşa denk geliyor. Ev alma komşu al demeyin! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank peş peşe duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların internet sitelerini ziyaret ederek sık sık oranları kapsamlı bir şekilde hesaplıyor. Aynı zamanda hem bankaların gayrimenkul satışı yaptığı alandaki uygun konutları hem de online ilan sitelerinde uygun fiyatları daireleri inceliyor. Daire sahibi olmak için para biriktirenler kredi çekerek mevcut birikimini birleştirip kendine ev alıyor.
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 110.000 TL
Faiz oranı: %1,37
Aylık ödeme: 1.872 TL
Vade: 120 ay (10 yıl)
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