Günlüğü sadece 62 TL 40 kuruşa denk geliyor. Ev alma komşu al demeyin! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank peş peşe duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların internet sitelerini ziyaret ederek sık sık oranları kapsamlı bir şekilde hesaplıyor. Aynı zamanda hem bankaların gayrimenkul satışı yaptığı alandaki uygun konutları hem de online ilan sitelerinde uygun fiyatları daireleri inceliyor. Daire sahibi olmak için para biriktirenler kredi çekerek mevcut birikimini birleştirip kendine ev alıyor.