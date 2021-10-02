Sevinçten düğün bayram ettirecek gelişme! Bankada parası olan neşesini bulacak! 32 günlük 27.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Bankalar yeni ayla birlikte mevduat faiz oranlarında güncelleme gidiyor ve bazıları da müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Müşteri sayısının artırmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış devam ederken parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra gelmeye başladı. Biriktirdiği parasını mevduat hesabında biriktirenler son durumu incelemek istiyor. Binlerce kişi yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının yanında hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Ekim ayının ilk günleriyle bankalar oranları ve kampanyaları internet sitesi üzerinden duyurdu. Son durumu merak edenler için kapsamlı bir araştırma yapıp yeni oranları derledik.
02.10.2021 19:59
- Son Güncelleme: 02.10.2021 19:59
Sevinçten bayram ettirecek gelişme! Bankada parası olan neşesini bulacak! 32 günlük 27.000 TL mevduat faizinin kaç TL kazandırdığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mevduat hesabında para birikimi olanlar banka faizlerindeki son durumu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Ekim ayının ilk gününde bazı bankalar mevduat faizinde değişikliğe gitti. Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabiliyor. Hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler için son durumu haberimizde aktardık.