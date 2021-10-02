Maaşınızı artırmak çok kolay! 15 formüle uyarak daha fazla maaş alınabilir! SSK'lılar için asgari ücretin 7.5 katına kadar...
Milyonlarca kişinin en büyük isteklerinden birisi emekli olacağı zaman yüksek maaş almaktır. Ancak bunun için bazı koşullara uyulması gerekiyor. Yüksek maaş almanın temeli çalışırken atılıyor. SSK'lı çalışanların emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. İlk olarak yüksek prim yatırmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. Emeklilikte yüksek maaş almak için dikkat edilmesi gerekenleri yazımızda sizlere aktardık.
Maaşınızı artırmak çok kolay! 15 formüle uyarak daha fazla maaş alınabilir! SSK'lılar için asgari ücretin 7.5 katına kadar... Farklı sektörlerde alın teri dökerek emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların beklentilerinden birisi de yüksek emekli maaş oluyor. Bazı püf noktalara dikkat ederek ileride yüksek emekli maaşı almak mümkün. Bu konuda akıllara gelen sorulardan birisi de "Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında neler yapılmalıdır?" sorusu oluyor. Ayrıca son 7 yıl büyük önem arz ediyor. Çalışanlar için son 7 yılda prim ödemesiyle birlikte ödenen sigortalılık statüsü de son derece önemli. İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artmaktadır.
YÜKSEK MAAŞ İÇİN NE YAPILMALI?
Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.