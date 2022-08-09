Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20'yi aşan ZAM! TÜFE'yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...
Asgari ücrete Ocak'ta zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? soruları günden günde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında yüzde 30'luk zamla 5.500 TL maaş almaya başlayan milyonlarca asgari ücretli çalışan bu kez gözlerini Ocak ayına çevirdi. Bu noktada peş peşe müjdeli haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yeni zamla ilgili önemli açıklamalar geldi.
09.08.2022 17:18 - Son Güncelleme: 09.08.2022 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam geldiğini şu sözlerle açıkladı: ''Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir." dedi.
Gözler şimdi 5 ay sonra yapılacak asgari ücret zammında. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?