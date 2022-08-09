Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20'yi aşan ZAM! TÜFE'yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20'yi aşan ZAM! TÜFE'yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

Asgari ücrete Ocak'ta zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? soruları günden günde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında yüzde 30'luk zamla 5.500 TL maaş almaya başlayan milyonlarca asgari ücretli çalışan bu kez gözlerini Ocak ayına çevirdi. Bu noktada peş peşe müjdeli haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yeni zamla ilgili önemli açıklamalar geldi.

09.08.2022 17:18 - Son Güncelleme: 09.08.2022 17:18
Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20’yi aşan ZAM! TÜFE’yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili bir çok soru gündemde yer alıyor. 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20’yi aşan ZAM! TÜFE’yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam geldiğini şu sözlerle açıkladı: ''Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir." dedi.

Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20’yi aşan ZAM! TÜFE’yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

Erdoğan Ocak 2023 zamı için de şu ifadeyi kullandı: ''Asıl düzenlemeyi yılbaşında yapacağız.''

Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20’yi aşan ZAM! TÜFE’yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

Gözler şimdi 5 ay sonra yapılacak asgari ücret zammında. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20’yi aşan ZAM! TÜFE’yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı.

SON DAKİKA