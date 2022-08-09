Sevinçten ağızları kulaklarına varacak! Asgari ücrete %20’yi aşan ZAM! TÜFE’yle BRÜT ve NET hesap! AGİ gelecek mi? Evli-bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan...

2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili bir çok soru gündemde yer alıyor. 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.