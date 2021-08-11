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Sevince gark olacak gelişme! SGK'dan yüzlerce lira kolaylıkla alınabilir! Unutanın para alma hakkı yanar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve çeşitli kurumlar tarafından vatandaşa pek çok destek ödemesi sağlanıyor. Vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Bu destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. Bu ödemeleri takip etmeyen kişiler ise ödemelerden faydalanamıyor. SGK'dan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişiler tarafından merak ediliyor.

11.08.2021 13:36 - Son Güncelleme: 11.08.2021 13:36
Sevince gark olacak gelişme! SGK’dan yüzlerce lira kolaylıkla alınabilir! Unutanın para alma hakkı yanar!

Sevince gark olacak gelişme! SGK'dan yüzlerce lira kolaylıkla alınabilir! Unutanın para alma hakkı yanar. Milyonlarca kişiye sunulan destekler vatandaşlara rahat nefes aldırmaya devam ediyor. Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından ödeniyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi sürüyor.

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Sevince gark olacak gelişme! SGK’dan yüzlerce lira kolaylıkla alınabilir! Unutanın para alma hakkı yanar!

SGK'DAN ALINABİLECEK OLAN DESTEKLER

Devlet vatandaşlara çok sayıda alanda maddi yardımlarda bulunuyor. Çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan bu destekler vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına veriliyor.

Sevince gark olacak gelişme! SGK’dan yüzlerce lira kolaylıkla alınabilir! Unutanın para alma hakkı yanar!

Devlet tarafından sağlanan bu desteklerin bazıları için vatandaşlardan hiçbir koşul talep edilmezken bazı destekler için ise mevzuatta yer alan şartların sağlanması gerekiyor.

Sevince gark olacak gelişme! SGK’dan yüzlerce lira kolaylıkla alınabilir! Unutanın para alma hakkı yanar!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.

Sevince gark olacak gelişme! SGK’dan yüzlerce lira kolaylıkla alınabilir! Unutanın para alma hakkı yanar!

Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

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