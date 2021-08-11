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Haberler Ekonomi İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

İşçilere 500 TL oranında verilen seyyanen zammın ardından milyonlarca işçi bu ödemeyi alıp alamayacağını merak ediyor. Hangi işçilerin seyyanen zam alacağı merak konusu oldu. Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Böylelikle işçilerin alacağı zam oranı da belli oldu. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapıldı. Ayrıca işçilere 500 TL seyyanen zam yapıldı. Böylelikle en düşük maaş 4.100 TL oldu. Peki, hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

11.08.2021 15:25 - Son Güncelleme: 11.08.2021 15:25
İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

İşçilere 500 TL zam müjdesi geldi! Çalışma hayatında yer alan milyonlarca işçi maaşların ne kadar olacağını merak ediyordu. Toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte, işçilere 500 TL seyyanen zam yapıldığı açıklandı. Böylelikle en düşük maaş 4.100 TL olarak belirlenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi. Peki; hangi işçiler seyyanen zam alabilir? İşte yanıtı!

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İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

İŞÇİLERE ZAM MÜJDESİ GELDİ!

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı.

İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

Bu toplu pazarlığın geldiği aşamada ümit ediyorum, çalışan ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik. Türkiye çalışanları enflasyona ezdirmeyecek.

İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

Bunları dikkate alarak emeğin korunmasını kapsayacak bir toplu sözleşmeye dönüştürmek için meseleye yaklaştık. 500 lira düzeltme yaptık.

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