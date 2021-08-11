İşçilere 500 TL zam müjdesi! En düşük maaş 4.100 TL oldu! Hangi işçiler seyyanen zam alabilir?

İşçilere 500 TL zam müjdesi geldi! Çalışma hayatında yer alan milyonlarca işçi maaşların ne kadar olacağını merak ediyordu. Toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte, işçilere 500 TL seyyanen zam yapıldığı açıklandı. Böylelikle en düşük maaş 4.100 TL olarak belirlenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi. Peki; hangi işçiler seyyanen zam alabilir? İşte yanıtı!