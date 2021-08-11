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İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları! Takvim.com.tr o oranlara ulaştı

700 bin işçinin zam teklifi birazdan belli olacak. Takvim yüz binlerce çalışanın merakla beklediği o oranlara ulaştı. En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak. İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
11.08.2021 12:41 - Son Güncelleme: 11.08.2021 14:07
İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları! Takvim o oranlara ulaştı

700 bin işçinin zam teklifi bugün belli olacak. Takvim yüz binlerce çalışanın merakla beklediği oranları açıklıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları! Takvim o oranlara ulaştı

Seyyanen 400 TL, İlk 6 ay için yüzde 11, İkinci 6 ay için yüzde 9 olacak…

İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları! Takvim o oranlara ulaştı

Ayrıca enflasyon farkı da işçilere ödenecek.

İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları! Takvim o oranlara ulaştı

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?
En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Şu anda müzakereler devam ediyor.
Önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor….

İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları! Takvim o oranlara ulaştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti.

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