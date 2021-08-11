İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları! Takvim.com.tr o oranlara ulaştı
700 bin işçinin zam teklifi birazdan belli olacak. Takvim yüz binlerce çalışanın merakla beklediği o oranlara ulaştı. En düşük maaşın 3950 TL ile 4000 TL arasında olması konusu da masada. Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak. İşte kamu işçilerinin alacağı zam oranları ve maaş miktarları.
11.08.2021 12:41
- Son Güncelleme: 11.08.2021 14:07
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti.