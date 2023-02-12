Sevgililer Günü geliyor Migros 14 Şubat ürünlerini yayımladı! Kara kara hediye düşünmeyin! Fiyatları düştü: 50 TL, 100 TL! Hediyelik eşyalar...

Migros her hafta farklı aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu haftaki kampanyaları arasında ise Sevgililer Günü'ne özel ürünler dikkat çekiyor. Kozmetik ürünleri, parfümler, kremler, losyonlar, erkek bakım ürünleri, kadın bakım ürünleri, giyim ve elektronik ürünler tam Sevgiler Günü'nde alınabilecek hediyeler! İşte Migros'tan 14 Şubat Sevgililer Günü için alabileceğiniz hediyelik ürünler...