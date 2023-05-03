Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Elektronik cihazların yenilenmesi ve gelişen teknolojilerle birlikte eski cihazların kullanımının sona ermesi kaçınılmaz bir durumdur. Ancak bu durumda, eski cihazların çöpe atılması veya kullanılmaz hale gelmesi, doğaya zararlı olabilmektedir. Bu nedenle, e-atık geri dönüşümü önemlidir. E-atık geri dönüşümü, elektronik cihazların atıklarının geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem sayesinde, cihazların içerisinde bulunan değerli metaller ve bileşenler geri kazanılabilir. Ayrıca, doğanın korunmasına da yardımcı olunur.