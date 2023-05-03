Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

Herkesin evinde bulunuyor! Servet değerinde oluyor! Gelişen teknoloji ve yenilenen ürünler sayesinde eskimiş, kullanmadığımız veya yenisini aldığımız için bir kenarda beklettiğimiz elektronik cihazlar gün geçtikçe artıyor. Bu atıkların çoğu çöpe atılıyor veya unutuluyor ancak bu cihazlar geri dönüştürülerek hem çevreye katkı sağlanabilir hem de para kazanılabilir.

03.05.2023 14:30 - Son Güncelleme: 03.05.2023 14:30
Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Elektronik cihazların yenilenmesi ve gelişen teknolojilerle birlikte eski cihazların kullanımının sona ermesi kaçınılmaz bir durumdur. Ancak bu durumda, eski cihazların çöpe atılması veya kullanılmaz hale gelmesi, doğaya zararlı olabilmektedir. Bu nedenle, e-atık geri dönüşümü önemlidir. E-atık geri dönüşümü, elektronik cihazların atıklarının geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem sayesinde, cihazların içerisinde bulunan değerli metaller ve bileşenler geri kazanılabilir. Ayrıca, doğanın korunmasına da yardımcı olunur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

Elektronik Atıkların Değeri

Birleşmiş Milletler Üniversitesi ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'de 623 ton e-atık bulunuyor ve bu atıklardan oluşan değerli eşyaların toplam değeri 55 milyar euro olarak düşünülüyor.

Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

Bu rakamlar göz önüne alındığında, elektronik atıkların geri dönüştürülmesiyle ciddi bir gelir elde edilebileceği açıkça görülüyor.

Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

Hangi Elektronik Cihazlar Geri Dönüştürülebilir?

Elektronik cihazlar arasında geri dönüştürülebilecek pek çok malzeme bulunuyor. Özellikle bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, televizyonlar, beyaz eşyalar, güneş pilleri, piller ve ışıklandırma sistemleri geri dönüştürülebilir malzemeler arasında yer alıyor.

Servet değerinde oluyor! Sakın çöpe atayım demeyin! Herkesin evinde bulunuyor! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor!

E-Atık Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

E-atık geri dönüşümü, belirli adımlar izlenerek gerçekleştirilir. İlk olarak, kullanılmayan cihazlar belirlenir ve doğru bir şekilde sökülür. Sökülen malzemeler belirli gruplara ayrılır ve ayrı ayrı geri dönüştürülür.

SON DAKİKA