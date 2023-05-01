Mayıs AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile sosyal yardım destek ödeme takvimi 2023
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Aile Destek ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin Mayıs ayı taksitleri ne zaman yatacak merak ediliyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte ödeme takvimi ve sorgulama ekranı...
Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Mayıs ayına girmemizle beraber araştırılır oldu. Bilindiği üzere Aile Destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre farklılık gösteriyor. Buna göre 450 TL ve altı - 1.250 TL, 450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL, 911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL, 1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL olarak ödeniyor. İşte detaylar...
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet'ten alınıyor. Ya da vatandaşlar ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek süreci başlatabilir.
Öte yandan Aile destek yardımı Mayıs ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer alacaktır. Ödemelerin Mayıs ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.