Mayıs AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile sosyal yardım destek ödeme takvimi 2023

Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu Mayıs ayına girmemizle beraber araştırılır oldu. Bilindiği üzere Aile Destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre farklılık gösteriyor. Buna göre 450 TL ve altı - 1.250 TL, 450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL, 911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL, 1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL olarak ödeniyor. İşte detaylar...