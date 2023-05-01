Mayıs geldi alışveriş fişeği çakıldı! ŞOK 1 Mayıs 2023 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ 139 TL'den düştü! Kokulu tuvalet kağıdı 12'li 59 TL...
ŞOK 1 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, bebek bezi, çamaşır suyu, makyaj malzemeleri indirime girdi. Haberimizden 1 Mayıs 2023 ŞOK marketlerinin yeni indirimli ürünlerinin tamamına liste halinde haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 1 Mayıs 2023 aktüel kataloğu fiyat listesi.
01.05.2023 14:27 - Son Güncelleme: 01.05.2023 14:27
ŞOK 1 Mayıs itibariyle geçerli yeni kataloğunu yayımladı. ŞOK marketlerinin indirimlerini bekleyenlere müjde. Sıvı yağ ve tuvalet kağıdında büyük indirim! 4 litrelik Safya ayçiçek yağı 139, 95'den 137,95'e düştü. Papia tuvalet kağıdı ipek özlü 12'li de 92,90'dan 59 TL'ye düştü. İşte ŞOK yeni indirimleri...