Mayıs geldi alışveriş fişeği çakıldı! ŞOK 1 Mayıs 2023 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ 139 TL’den düştü! Kokulu tuvalet kağıdı 12’li 59 TL...

ŞOK 1 Mayıs itibariyle geçerli yeni kataloğunu yayımladı. ŞOK marketlerinin indirimlerini bekleyenlere müjde. Sıvı yağ ve tuvalet kağıdında büyük indirim! 4 litrelik Safya ayçiçek yağı 139, 95'den 137,95'e düştü. Papia tuvalet kağıdı ipek özlü 12'li de 92,90'dan 59 TL'ye düştü. İşte ŞOK yeni indirimleri...