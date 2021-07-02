Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor

Bankaların emekli müşterileri için çeşitli fırsatlar sunuyor. Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında yer aldı. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekmektedir.

02.07.2021 17:49 - Son Güncelleme: 02.07.2021 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





