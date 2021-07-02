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Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor

Bankaların emekli müşterileri için çeşitli fırsatlar sunuyor. Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında yer aldı. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekmektedir.

02.07.2021 17:49 - Son Güncelleme: 02.07.2021 17:49
Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor

Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor. Bankaların emeklilere sunduğu avantajlar son dönemde milyonlar tarafından mercek altına alınıyor. Halkbank'tan emekli müşterilerine özel çok cazip bir mini kredi teklifi sunuldu. Üst limitin 5 bin lira olarak duyurulduğu fırsatta 1,58 kredi faiz oranı dikkat çekerken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 192 lira 90 kuruş olacak. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyayı duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor

EMEKLİ MİNİ KREDİ

Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.

Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,

Serbest ödemeli kredi müjdesi! Emekliye en üst limit 5 bin TL! Şartları karşılayana hızlıca ödeniyor

Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,