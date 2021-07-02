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Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! Kurban bağışı alan yerler hangileri? Kurban kesim fiyatları ne kadar?

Gündemde yoğun bir şekilde Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021 sorgulaması yapılıyor. Temmuz ayının başlaması ve mübarek Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Müslüman vatandaşlar kurban bağışı yapmak için hangi kurumlara başvuracaklarını, kesim fiyatlarının ne kadar olduğu gibi bilgileri araştırmaya başladı. Hem ibadeti yerine getirmek hem de ihityacı olanlara yardım etmek isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte kurban bağışı alan yerlerin hangileri olduğu ve fiyatları…

02.07.2021 17:51 - Son Güncelleme: 02.07.2021 17:51
Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! Kurban bağışı alan yerler hangileri? Kurban kesim fiyatları ne kadar?

Gündemde yoğun bir şekilde Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021 sorgulaması yapılıyor. Temmuz ayının başlaması ve mübarek Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Müslüman vatandaşlar kurban bağışı yapmak için hangi kurumlara başvuracaklarını, kesim fiyatlarının ne kadar olduğu gibi bilgileri araştırmaya başladı. Hem ibadeti yerine getirmek hem de ihityacı olanlara yardım etmek isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte kurban bağışı alan yerlerin hangileri olduğu ve fiyatları…

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Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! Kurban bağışı alan yerler hangileri? Kurban kesim fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı dolayısıyla bağış yapmak isteyenler gündemde yoğun bir şekilde Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! Kurban bağışı alan yerler hangileri? Kesim fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtlarını arıyor. Belli başlı kurumlar kurban bağışını belirli bir fiyata alarak kurumdaki ihtiyaç sahibi kişiler için yardıma dönüştürüyor. Peki bu yerler hangileri? İşte tüm bilgiler…

Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! Kurban bağışı alan yerler hangileri? Kurban kesim fiyatları ne kadar?

LÖSEV

Lösemili Çocuklar Vakfı, Kurban Bayramı için vekaleten kurban kesimi ve bayram bağışı kabul ediyor. Vekaleten kesilen kurbanlar 12 ay boyunca dağıtılıyor, ihtiyaç fazlası et, deri, yün ve bağırsak gibi kısımlar ise paraya çevrilerek vakfın önemli faaliyetlerinde kullanılıyor.

Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! Kurban bağışı alan yerler hangileri? Kurban kesim fiyatları ne kadar?

Bayram bağışları ise lösemili ve kanserli çocukların parasız bir şekilde tedavi görmelerine, ücretsiz bir şekilde eğitim almalarına ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada kullanılıyor.

LÖSEV kurban bağış ücreti: 750 TL

Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! Kurban bağışı alan yerler hangileri? Kurban kesim fiyatları ne kadar?

KIZILAY

Yoksul insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırma, afet, göç gibi durumlarda hem ulusal hem de uluslararası çapta yardım sağlama gibi çeşitli konularda önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı, Kurban Bayramı için vekaleten kurban kesimi yapıyor. Kesilen kurbanlar, kavurma olarak konservelere dolduruluyor ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kurban bağış ücreti: 740 TL