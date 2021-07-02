Dakikalar içinde hesapta! Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları nasıl?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 2 Temmuz kredi faiz oranları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, ING ve diğer bankaların kredi faizleri merak ediliyor. İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, düşük faizli kredi fırsatlarından faydalanmak istiyor. Kredi faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterirken, kredi almak isteyenler için kredi notları belirleyici oluyor. Peki; 2 Temmuz kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel faiz oranları!