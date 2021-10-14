Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! Türk-İŞ’ten flaş asgari ücret açıklaması! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Kızılderililerin, "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak." atasözünü dile getiren Atalay, "Yani ne olacak? Beyaz adam bunu anladığında maç bitecek. Maç bitmeden bu sorunlara çözüm bulmalıyız." diye konuştu.