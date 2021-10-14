Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! Türk-İŞ'ten flaş asgari ücret açıklaması! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışan 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu yıl asgari ücret çalışmasıyla ile ilgili bir detaya dikkat çekerken sendikaların asgari ücret zam talebi de belli oldu. HAK-İŞ'in ardından Türk-İŞ de asgari ücret açıklamasında bulundu. Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Geçen dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90'ının memnun olduğu bir sözleşme oldu. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Aralık ayında 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zam pazarlığı için bir araya gelecek olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, milyonlarca asgari ücretlinin zam oranını belirleyecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.
"KITLIKTA ÇELİK YİYEMEZSİNİZ AMA DOMATES YERSİNİZ"
Tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getiren Atalay, "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa problem orada." ifadesini kullandı.
"İNŞALLAH BU SENE BEŞİNCİSİ OLUR"
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına da değinerek şunları kaydetti: "Asgari ücretli 7 milyon insan var.