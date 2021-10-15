50.000 TL ile başladığı işten şimdi tam 4 katını kazanıyor! İşini bırakıp varını yoğunu bu işe yatırdı

18 yıllık mesleğini 3 yıl önce bırakarak bu işe yönelen Ersin Öztop şimdi asgari ücretin tam 4 katı kazanç sağlıyor. Ersin Öztop ise 18 yıl güvenlik görevlisi olarak bir şirkette çalıştıktan sonra istifa edip, mantar üretimine yöneldiğini ifade etti. Öztop, açıklamasında "Seramız 15 tonluk. Her mantar topladığımızda yaklaşık 3 ton mantar alırız. Geliri çok iyi. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Yan tarafa bir sera daha kurmak istiyoruz. Özellikle Adana, Kayseri, Ankara ve Konya'dan yoğun talepler var." ifadelerini kullandı. 50 bin lira sermaye ile kurduğu tesiste aylık 3 ton mantar üreten Öztop ayrıca gelirinin aylık asgari ücretin 4 katı olduğunu ifade etti.