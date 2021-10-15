50.000 TL ile başladığı işten şimdi tam 4 katını kazanıyor! İşini bırakıp varını yoğunu bu işe yatırdı
İşini bırakıp varını yoğunu bu işe yatırdı. 50.000 TL ile başladığı işten şimdi tam 4 katını kazanıyor. Yeni bir işe atılarak başarılı olan insanların hikayesi diğer tüm insanların dikkatini çekiyor. 18 yıl bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası lise mezunu Ersin Öztop, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işinden ayrılıp, Yapılcan Köyü'ne geri döndü. Burada 50 bin lira sermayeyle kültür mantarı tesisi kurup yetiştirmeye başladı. Arkadaşının tavsiyesine uyan Ersin Öztop kısa sürede başarı sağlayarak kazancını artırdı.
18 yıllık mesleğini 3 yıl önce bırakarak bu işe yönelen Ersin Öztop şimdi asgari ücretin tam 4 katı kazanç sağlıyor. Ersin Öztop ise 18 yıl güvenlik görevlisi olarak bir şirkette çalıştıktan sonra istifa edip, mantar üretimine yöneldiğini ifade etti. Öztop, açıklamasında "Seramız 15 tonluk. Her mantar topladığımızda yaklaşık 3 ton mantar alırız. Geliri çok iyi. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Yan tarafa bir sera daha kurmak istiyoruz. Özellikle Adana, Kayseri, Ankara ve Konya'dan yoğun talepler var." ifadelerini kullandı. 50 bin lira sermaye ile kurduğu tesiste aylık 3 ton mantar üreten Öztop ayrıca gelirinin aylık asgari ücretin 4 katı olduğunu ifade etti.
Onun tavsiyesi üzerine 18 yıllık işimi bırakıp, 3 yıl önce 50 bin TL sermayeyle 120 metrekare alanda ilk çadırımızı kurarak, mantar üretmeye başladık. Kendimi geliştirerek 2'nci seramızı kurduk.