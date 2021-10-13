Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

"Asgari ücret tespit komisyonunda, temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Bu nasıl aşılabilir, uzun yıllar gündeme getirdik. Sanıldı ki orada Türk-İş olmasın biz olalım. Biz böyle demiyoruz, herkes üyesi kadar orada olsun, bu yapılmadı. Asgari ücret komisyonunda mevzuat değişimi lazım. Daha geniş katılımlı olmalı, sendika üye sayısına oranla temsil edilmeli."