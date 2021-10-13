Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışan 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Çift haneli enflasyon ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası gözler asgari ücret zammına çevrildi. Aralık ayında yapılacak görüşmelerle belirlenecek asgari ücret zammı öncesi sendikalardan ilk açıklama geldi. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammıyla ilgili olarak, "Enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz." dedi. Peki asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Aralık ayında 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zam pazarlığı için bir araya gelecek olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, milyonlarca asgari ücretlinin zam oranını belirleyecek. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığını ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek, "İnanıyoruz ki işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklardık. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz elbette" dedi.
Asgari ücret ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 40 olduğunu ve bunun büyük bir bölümünün de özel sektörde yer aldığını belirtti. Asgari ücret belirlenmesinde artık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi:
"Asgari ücret tespit komisyonunda, temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Bu nasıl aşılabilir, uzun yıllar gündeme getirdik. Sanıldı ki orada Türk-İş olmasın biz olalım. Biz böyle demiyoruz, herkes üyesi kadar orada olsun, bu yapılmadı. Asgari ücret komisyonunda mevzuat değişimi lazım. Daha geniş katılımlı olmalı, sendika üye sayısına oranla temsil edilmeli."