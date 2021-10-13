Milli Emlak ve belediyeler tek tek duyurdu: 2655 adet yatırımlık arsalar satışta! Bunlardan birini alan altın babası oluyor!
Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için Milli Emlak'tan çeşitli illerde arsa satışlarına dair ihale ilanlarına yer verildi. Afyonkarahisar, Bayburt, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Bursa ve daha pek çok illerde arsa yatırımı yapmak isteyenler için ilgi çekici fırsatlar sunuldu. Söz konusu Milli Emlak arsa satış ihalesine dair bilgiler haberimizde yer alıyor. Belediyeler ve Hazine'ye ait arsalar belli dönemlerde Milli Emlak tarafından satışa çıkarılıyor. Arsa sahibi olmak isteyenler bu ihalelere katılıp oldukça büyük kazançlar elde edebiliyorlar. İşte arsa satış ihaleleri hakkında detaylı bigiler haberimizde!
Milli Emlak ve belediyeler tek tek duyurdu: 2655 adet yatırımlık arsalar satışta! Bunlardan birini alan altın babası oluyor! Yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak'tan çeşitli illerde arsa satışlarına dair ihale ilanlarına yer verildi. Afyonkarahisar, Bayburt, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Bursa ve daha pek çok illerde arsa yatırımı yapmak isteyenler için ilgi çekici fırsatlar sunuldu. Arsa sahibi olmak isteyenler bu ihalelere katılıp çok büyük kazançlar elde edebiliyorlar.
Belediyeler ve Milli Emlak tarafından belediye mülkiyetinde bulunan yada hazineye ait olan arsalar dehemmiyetle satışa çıkarılıyor. Arsa yatırımı yapmak isteyenler bu arsa satış ihalelerine katılarak fazlaca kazançlı çıkabilecekleri fiyatlardan arsaları satın almaya hak kazanabiliyorlar.
MİLLİ EMLAK ARAZİSİ NASIL ALINIR?
Devlete ait olan tüm taşınır ve taşınmaz mallar Milli Emlak olarak nitelendirilir. Bunlara ek olarak tüm kamu malları da Milli Emlak bünyesindedir. Milli Emlak Müdürlüğü hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazları ve devletin tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesinden sorumludur. Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Milli emlak'ın arazisi için kullanma bedeli ödenir mi sorusudur. Kullanılacak arazinin ya da binanın kiralama işlemleri için Başbakanlık'tan izin alınması gereklidir. Milli Emlak'ın arazileri için idare tarafından belirlenen kullanım bedelleri ödenmelidir.
TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Spor ve sosyal içerikli, ticari, tarımsal ya da başka amaçlarla kullanılmak üzere taşınmazı kiralamak isteyen talep sahibi öncelikli olarak kiralama amacını ve taşınmazın sınırlarını belirten bir dilekçe ile birlikte taşınmazın yer aldığı bölgedeki defterdarlığa ya da mal müdürlüğüne müracaat etmelidir. Kiralama işlemleri açık teklif, kapalı teklif ve pazarlık usulüne göre yapılır. Taşınmazın kira bedeli, bedel tespit komisyonu tarafından taşınmazın özellikleri ve konumu göz önüne alınarak rayiç bedel üzerinden belirlenir.
TALEP SAHİBİ İHALE ONAYINDAN SONRA NE YAPMALIDIR?
İhale sonucunu kazanan talep sahibi, ihale kararının tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde ihale için yatırdığı geçici teminatını kesin teminata çevirmelidir. İdare ile talep sahibi arasında sözleşme imzalanır ve talep sahibi sözleşmeyi notere tasdik ettirerek idareye vermelidir. İhale bedelinde yer alan vergi, harç, resim ve diğer giderleri ödemelidir. Bu zorunluluklar yerine getirilmediğinde idare protesto çekmeye gerek duymadan ihaleyi bozma ve geçici teminatı hazineye gelir olarak kaydetme işlemini yapabilir. Talep sahibi kiraladığı yeri başkasına devretmek isterse Bakanlığın iznini alması gerekir. İzinsiz devir yapıldığında sözleşme feshedilir