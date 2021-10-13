Milli Emlak ve belediyeler tek tek duyurdu: 2655 adet yatırımlık arsalar satışta! Bunlardan birini alan altın babası oluyor!

MİLLİ EMLAK ARAZİSİ NASIL ALINIR?

Devlete ait olan tüm taşınır ve taşınmaz mallar Milli Emlak olarak nitelendirilir. Bunlara ek olarak tüm kamu malları da Milli Emlak bünyesindedir. Milli Emlak Müdürlüğü hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazları ve devletin tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesinden sorumludur. Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Milli emlak'ın arazisi için kullanma bedeli ödenir mi sorusudur. Kullanılacak arazinin ya da binanın kiralama işlemleri için Başbakanlık'tan izin alınması gereklidir. Milli Emlak'ın arazileri için idare tarafından belirlenen kullanım bedelleri ödenmelidir.