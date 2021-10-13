Bodrum’a bu kadarına pes dedirten kira fiyatları! 10 kat arttı! 45 metrekare eve 5 bin lira istediler

"TURİZM ÇALIŞANLARI KONTEYNERDE KALMASIN"

Turistlere hizmet eden turizm çalışanlarının şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Aras, "Turizm çalışanlarımız için işletmelere sesleniyorum. Çalışanların konakladıkları yerlerin verdiği hizmete uygun olması lazımdır. Siz turizm çalışanını, dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet eden arkadaşlarımızı bir konteynerde yatırıyorsanız ve hak etmedikleri bir şekilde konaklatıyorsanız bunda da bir problem var demektir. Sadece ev sahiplerine seslenmekle sorun çözülmüyor. Ev sahiplerine de bir ricam var. Belli kiralarda uzun süredir oturan kiracıları var. Kiracılarını çıkarıp 10 katına 20 katına çıkarıp yeniden kiraya vermeyi düşünmesinler. Bu durumu ne vicdan kaldırır nede yasa isin verir. Siz evinizde oturan bir kişinin kirasını bir anda 10 veya 20 katına çıkaramazsınız. Bu durumun bir mevzuatı, kuralı ve kaidesi var" dedi.

