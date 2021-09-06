TOKİ projeleriyle Eylül ayı itibariyle evi olmayan kalmayacak! İşte TOKİ’den ucuz konut 2021 alma başvuru şartları ve konut satışı olan iller

Her yıl binlerce vatandaş TOKİ sayesinde ev sahibi oluyor. TOKİ 2021 yılında da 65 adet yeni proje ile aileleri sevindirmeye devam ediyor. TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve konut satışı olan illeri merak ediyor. 2021 yılının Eylül ayında TOKİ 39 ilde 65 adet proje başlattı. Yeni ev sahipleri kura ile belli olacak. İşte alt ve orta gelir grubundan ailelerin ucuza konut sahibi olabilecekleri TOKİ konut satışı olan iller ve ucuz konut 2021 alma başvuru şartları...