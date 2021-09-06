TOKİ projeleriyle Eylül ayı itibariyle evi olmayan kalmayacak! İşte TOKİ'den ucuz konut 2021 alma başvuru şartları ve konut satışı olan iller
TOKİ 2021 yılında aralarında Balıkesir, Bitlis, Denizli, Kırşehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu tam 9 ilde yeni projelerle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin eylül ayı projeleri ile onlarca insan daha ev sahibi olacak. TOKİ'nin geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyeri vadeli açık artırma ile sahiplerini bulmuştu. Eylül ayındaki kura tarihleri de belli oldu. İşte TOKİ konut satışı olan illerin tam listesi ve TOKİ'den ucuz konut 2021 alma başvuru şartları...
Her yıl binlerce vatandaş TOKİ sayesinde ev sahibi oluyor. TOKİ 2021 yılında da 65 adet yeni proje ile aileleri sevindirmeye devam ediyor. TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve konut satışı olan illeri merak ediyor. 2021 yılının Eylül ayında TOKİ 39 ilde 65 adet proje başlattı. Yeni ev sahipleri kura ile belli olacak. İşte alt ve orta gelir grubundan ailelerin ucuza konut sahibi olabilecekleri TOKİ konut satışı olan iller ve ucuz konut 2021 alma başvuru şartları...
DENİZLİ
Denizli ili, serinhisar ilçesi kızılhisar mahallesi 178 adet konut, 6 adet ticaret
Denizli-Serinhisar Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan; Alt Gelir Konut Grubu (AGG) (2+1) Tipi 60adet, Orta Gelir Konut Grubu (OGG) (3+1) Tipi 77 adet, olmak üzere toplam 137 adet konut KURA yöntemiyle satışa sunulmuştur.
KIRŞEHİR
Kırşehir merkez kındam mahallesi 258 adet konut ve 5 dükkânlı ticaret merkezi
Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi 258 Konut Toplu Konut Projesi kapsamında İdaremiz stoğunda bulunan 126 adet 2+1 tipi Alt Gelir Grubu ve 14 adet 3+1 tipi Orta Gelir Grubu olmak üzere toplam 140 adet konut 25 Mayıs-30 Eylül 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacaktır.